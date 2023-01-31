Новый президент Чехии: Украине нужно поставить истребители и принять ее в НАТО

По его словам, Украина будет готова к членству в альянсе как морально, так и с практической точки зрения. "Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", - считает чешский лидер.

В своем первом интервью мировым СМИ после избрания президентом Павел заявил, что у стран-союзников не должно быть никаких табу в вопросе поставок оружия Украине, включая истребители F-16, о которых просит Киев. Петр Павел призвал союзников не затягивать с решением по этим вопросам, как это было с тяжелыми танками, так как фактор времени сейчас очень важен для Украины.

Он не исключил возможность дипломатического решения конфликта, но, по его словам, ключ к такому решению в руках России, а никаких признаков заинтересованности Москвы в мирном исходе нет.