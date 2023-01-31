Центробанк Азербайджана не получал обращений от иранского банка
Центральный банк Азербайджана не получал от Bank Melli Iran никаких обращений о добровольном прекращении деятельности, сообщил журналистам гендиректор ЦБА Тогрул Алиев.
По его словам, ЦБА рассматривает «ликвидацию банковской лицензии на добровольной основе либо в случае грубого и неоднократного нарушения законодательства».
В настоящее время в Азербайджане действуют 25 банков. Никаких обращений в Центробанк от иранского банка о добровольном прекращении деятельности не поступало, указал Тогрул Алиев.