Состояние богатейших россиян увеличилось более чем на $16 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,1 млрд с начала этого года.

Об этом говорится в опубликованном агентством Bloomberg «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $2,5 млрд, его состояние увеличилось до $17,9 млрд, а состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова выросло на $1,54 млрд - до $20,2 млрд.

Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры.