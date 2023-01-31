Состояние богатейших россиян увеличилось более чем на $16 млрд
Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,1 млрд с начала этого года.
Об этом говорится в опубликованном агентством Bloomberg «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов заработал $2,5 млрд, его состояние увеличилось до $17,9 млрд, а состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова выросло на $1,54 млрд - до $20,2 млрд.
Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры.
В то же время глава «Новатэка» Леонид Михельсон заработал $1,12 млрд, его состояние составляет $12,7 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями прессы).
Вместе с тем состояние бывшего бенефициара «Еврохима» Андрея Мельниченко уменьшилось на $443 млн - до $12,7 млрд. После включения в санкционный список Евросоюза 9 марта Мельниченко вышел из совета директоров «Еврохима» и из числа бенефициаров компании.
Bloomberg с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.