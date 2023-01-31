«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», - сказал он.

Силовики пришли с обыском к экс-главе МВД Украины Арсену Авакову по делу о крушении вертолета в Броварах, сообщают украинские СМИ.

Сегодня же сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины проводят обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Они связаны с расследованием дела, касающегося компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Речь о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен ($1,09 млрд), уклонении от уплаты таможенных сборов «на огромные суммы».

СБУ пока не давала официальных комментариев.

Осенью прошлого года ряд обысков у Коломойского провело Национальное антикоррупционное бюро Украины. Они были связаны с делом о завладении имуществом компании «Укрнафта». До этого местные СМИ сообщали, что Коломойского лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этого так и не поступало.