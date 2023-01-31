5G от самой скоростной сети Азербайджана

Bakcell в тестовом режиме запустила сеть 5G, сообщили в компании. Сеть пятого поколения уже доступна для тестирования на площади Фонтанов, в парке Хагани (Молоканский сад) и Deniz Mall.

С сегодняшнего дня абоненты Bakcell при наличии мобильных устройств Huawei, Xiaomi, OnePlus, Poco и Vivo, поддерживающих сервисы 5G, смогут пользоваться услугой на вышеуказанных территориях.

Для активации услуги нужно набрать *501*1#, после чего абонентам будет предоставлено 5 ГБ бесплатного интернет-трафика специально для тестирования 5G.

Напомним, компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.