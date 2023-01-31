Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:23

В связи с климатическими изменениями, связанными с выбросами в атмосферу продуктов сжигания углеводородов, Запад приступил к запуску программы глобального энергоперехода. Цель ее состоит в том, чтобы заменить нефть и газ на «чистые» источники энергии. Но, кажется, Запад поторопился с таким решением. Компания RBCT – оператор крупнейшего в ЮАР угольного экспортного терминала, находящегося в Ричардс-Бей, – сообщила о том, что в течение минувшего года она переориентировала экспорт угля на страны Европы, увеличив объемы поставок в шесть раз. В этой связи как-то не сочетается желание европейцев избавиться даже от наименее «грязного» традиционного топлива в виде газа с нынешним ростом поставок угля из ЮАР. Очевидно, что для Европы важен не столько сам энергопереход, сколько стремление ликвидировать свою зависимость от российских углеводородов.

О том, что Европа уже не стремится к энергопереходу, а просто ищет альтернативные источники для поставки традиционных углеводородов, свидетельствуют факты, а факты – вещь упрямая. В прошлом году ЮАР увеличила размеры поставок угля в Европу до 14,3 млн тонн против 2,3 млн тонн в 2021 году, о чем заявил исполнительный директор RBCT Алан Уоллер. По его словам, в минувшем году на страны Европы пришлось 28% от общего объема экспорта угля из ЮАР. Уоллер раскрыл и причины столь стремительного роста поставок. Все оказалось просто: европейские потребители ищут замену углеводородам, поставлявшимся из России. Что не менее интересно, на этом фоне произошло падение размеров экспорта угля в Азию с 50,7 млн тонн в 2021 году до 31,7 млн тонн в 2022 году. Ситуация складывается парадоксальная. Европа, больше всех стремящаяся к «чистым» источникам энергии, увеличила потребление угля – наиболее грязного из используемых сегодня видов топлива. А показатель роста в 6,2 раза говорит уже о чрезвычайно опасной ситуации в регионе. Хорошо еще, что в Азии потребление угля снизилось в 1,6 раза. Правда, в процентном соотношении спад не так заметен, но в абсолютных показателях цифра получается солидная – 19 млн тонн. Выходит, что защите от глобального потепления азиаты теперь привержены больше, чем европейцы. При этом общий объем экспорта угля из ЮАР, являющейся крупнейшим производителем угля в Африке и седьмым в мире, сократился в 2022 году до 50,35 млн тонн. А это уже минимальный уровень за последние 30 лет, подобного не наблюдалось с 1993 года. Причиной стали затяжные веерные отключения электричества и ноябрьская забастовка трудового коллектива транспортной компании Transnet.

В текущем году объемы экспорта угля должны увеличиться и составить 60 млн тонн. Эти возросшие объемы угля вновь потекут в Европу, о чем свидетельствуют прогнозы ведущих экономистов. Так, немецкий министр экономики и проблем климата Роберт Хабек утверждает, что для отказа от угля его страна должна перейти на газ, потому что угольная электроэнергия используется в Германии для экономии газа. «Уголь для производства электроэнергии - это грех климатической политики. Чтобы не совершать его дальше, нам все еще нужен газ, и нужен незамедлительно», - считает министр. Однако Берлин категорически отказывается не только от российского газа, но и от любого сотрудничества с Москвой. Но этой зимой ФРГ продолжает использовать газ. Во-первых, потому что у Германии остались запасы российского газа, во-вторых, сейчас страна вводит в эксплуатацию терминалы СПГ, в-третьих, она получила дополнительные поставки газа из Норвегии и стран Бенилюкса. Если ранее Германия получала газ по «Северному потоку» из России, то после произошедших осенью 2022 года диверсий на трех нитках морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», произошедших вблизи датского острова Борнхольм, это оказалось невозможным. Поэтому Германия ищет способы восполнения запасов газа.