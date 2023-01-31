Представители Русской общины на дороге Ханкенди – Лачин ФОТО
Представители местной Русской общины прибыли в район проведения акции протеста на дороге Ханкенди – Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
В настоящее время представителей общины информируют о причинах акции.
В состав делегации входит около 30 человек.
Акция протеста на дороге Ханкенди – Лачин гражданских активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 52-й день.