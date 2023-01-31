Чавушоглу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Турция пока не видела со стороны Финляндии и Швеции конкретных шагов, позволяющих одобрить их заявки на вступление в НАТО.

С таким заявлением выступил в Таллине глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы пока не видели конкретных шагов двух стран, особенно Швеции, которые убедили бы нас и развеяли наши опасения относительно нашей безопасности. Есть протокол, который три страны (Турция, Финляндия и Швеция - ред.) подписали в Мадриде (в июне 2022 года). Мы ждем выполнения закрепленных в нем обязательств», - отметил Чавушоглу.