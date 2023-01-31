Чавушоглу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Турция пока не видела со стороны Финляндии и Швеции конкретных шагов, позволяющих одобрить их заявки на вступление в НАТО.
С таким заявлением выступил в Таллине глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Мы пока не видели конкретных шагов двух стран, особенно Швеции, которые убедили бы нас и развеяли наши опасения относительно нашей безопасности. Есть протокол, который три страны (Турция, Финляндия и Швеция - ред.) подписали в Мадриде (в июне 2022 года). Мы ждем выполнения закрепленных в нем обязательств», - отметил Чавушоглу.
По его словам, Анкара не скрывает, что имеет меньше проблем в отношениях с Финляндией, нежели со Швецией. Глава МИД заметил, что в отличие от шведских властей, в Финляндии не допускают антиисламских и антитурецких провокаций.
При этом он указал, что вопрос раздельного рассмотрения заявок двух скандинавских стран в НАТО - прерогатива альянса, а не Анкары.
«Если две страны и НАТО договорятся о раздельном рассмотрении заявок, то Турция готова будет обсудить вопрос», - сказал турецкий министр.