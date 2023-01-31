Прогноз погоды на февраль
В Азербайджане в феврале среднемесячная температура воздуха с небольшими отклонениями будет близка к климатической норме.
Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
«Месячное количество осадков, вероятно, будет близко к климатической норме, в некоторых районах немного больше нормы», - отмечается в сообщении.
При этом в первые дни февраля погода на территории страны будет неустойчивой, с осадками, в горных и предгорных районах возможен снег.
Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется на уровне 3-5° тепла, что близко к климатической норме.
Ожидается, что по ночам температура воздуха составит 2-7° тепла, в некоторые дни - 0-5° мороза, днем - 8-13° тепла, в некоторые дни - до 2-5° тепла. Месячное количество осадков, вероятно, будет близко к климатической норме (21-24 мм).
В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Кедабекском районах среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне 0-3° мороза, что близко к климатической норме, и на 2° ниже.
По ночам температура воздуха составит 5-10°, в некоторые дни - до 15-20° мороза, днем - 0-5° мороза, в некоторые дни - до 5-10° мороза.
Месячное количество осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых местах - несколько больше нормы (норма - 25-36 мм).