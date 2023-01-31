США, говоря о возможной поставке Украине ракет большей дальности, нагнетают напряженность и усиливают эскалацию, но все это не изменит хода «специальной военной операции».

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз: это не изменит хода событий. «Специальная военная операция» будет продолжаться», - подчеркнул он.