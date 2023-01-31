Кремль о ходе войны в Украине новость дополнена
США, говоря о возможной поставке Украине ракет большей дальности, нагнетают напряженность и усиливают эскалацию, но все это не изменит хода «специальной военной операции».
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз: это не изменит хода событий. «Специальная военная операция» будет продолжаться», - подчеркнул он.
Кроме того, Песков отметил, что Россия видит, «как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ».
«Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах Украины», - сказал представитель Кремля.