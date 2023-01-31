В настоящее время Азербайджан тщательно расследует террористический акт, совершенный в здании посольства Азербайджанской Республики в Тегеране, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в формате видеоконференции министра национального образования Турции Махмута Озера и группу членов Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что, несмотря на то, что теракт длился значительное время, никаких серьезных мер со стороны полиции и сил безопасности Ирана предпринято не было.

«Террорист был нейтрализован в результате героизма другого сотрудника охраны посольства, тем самым было предотвращено нападение вооруженного лица на остальных сотрудников посольства и членов их семей», - отметил президент Ильхам Алиев.