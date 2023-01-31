Эрдоган: Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО новость дополнена; видео
Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.
Турецкий лидер при этом сообщил, что вопрос с принятием Финляндии в НАТО может быть решен положительно.
«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», - сказал Эрдоган.