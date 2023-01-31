Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.

Турецкий лидер при этом сообщил, что вопрос с принятием Финляндии в НАТО может быть решен положительно.

«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», - сказал Эрдоган.