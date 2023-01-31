Российская армия заметно изменила тактику в боях в Донбассе, пишет газета The New York Times в своем последнем анализе ситуации на фронтах Украины.

Раньше российские войска стремились первым делом окружить город, оставляя Украине право решать, стоит ли тратить дорогостоящие ресурсы на его защиту. Российские военные также неделями обстреливали город, прежде чем начать наземную наступательную операцию, указывают журналисты издания.

Новая стратегия России, похоже, заключается в том, чтобы разбить украинскую оборону за счет числа своих солдат, массово пытающихся штурмовать город, зачастую без поддержки бронетехники. Сейчас российские военные действуют "в лоб" – за счет привлечения большого числа мобилизованных и наемников, пишет издание на примере текущей ситуации в районе Бахмута.

И те, и другие менее подготовлены, чем регулярные войска, но их много, в то время как Украина теряет в боях за город хорошо обученных военных, что может отразиться на ее будущем наступлении. При этом Украина тоже сменила тактику, пишет издание. Упорная битва за Бахмут говорит о том, что Украина готова к долгой борьбе за город и готова нести потери в надежде еще больше истощить силы противника.