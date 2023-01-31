Саакашвили завещал похоронить его в Украине
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании заявил, что желает после смерти быть похороненным в Украине.
«Я абсолютно уверен в нашей победе, однако если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», - сказал Саакашвили на суде по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед», где он проходит курс лечения.
Экс-президент выступал на украинском языке. Его речь переводила приглашенная на суд переводчица. После завершения выступления Саакашвили приподнял свою футболку с надписью «Ukrainian» и продемонстрировал суду свое физическое состояние, извинившись перед всеми «за неэстетические кадры».
«Единственное, о чем я прошу, - дать мне возможность адекватного лечения…», - сказал Саакашвили, обращаясь к суду.
Судья закрыл экран изображения и попросил Саакашвили одеться. После этого включение было прервано и суд продолжил слушать свидетелей защиты.
Тбилисский городской суд проводит сегодня очередное заседание в связи с ходатайством адвокатов Саакашвили о его временном или полном освобождении по состоянию здоровья. На заседании планируют заслушать экспертов в сфере здравоохранения, а также врачей клиники «Вивамед».