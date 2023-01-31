Государственная служба пожарного надзора МЧС провела рейды по выявлению и устранению фактов, создающих искусственные препятствия движению пожарной, а также другой аварийно-спасательной техники, в ходе рейдов, проведенных сотрудниками службы в Хатаинском районе столицы, были выявлены факты закапывания возле зданий столбов различного размера, ограждения проезжей части камнями и другими предметами. В результате проведенных неотложных мер эти препятствия были демонтированы, проведены просветительские беседы с жителями.

В ходе рейда ответственные сотрудники Службы рекомендовали гражданам воздерживаться от шагов, которые могут создать препятствия для оперативной и эффективной деятельности аварийно-спасательных подразделений во время чрезвычайных ситуаций, и напомнили, что согласно действующему в Азербайджане законодательству, категорически недопустимо занимать подходы и пути к зданиям и сооружениям, источникам воды, используемым для тушения пожаров, подобные действия создают правовую ответственность.