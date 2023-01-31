В Баку будет дождливо
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, днем ожидается морось, к ночи – дождь. Утром местами туман, юго-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег. Вечером осадки местами примут интенсивный характер. В отдельных районах туман, усиление западного ветра.
Температура воздуха составит ночью 0- 5° тепла, днем - 6-9° тепла, ночью в горах 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.
Ночью и утром на дорогах горных районов ожидается гололедица.