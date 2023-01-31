Консульства ФРГ и Британии в Стамбуле приостановили работу из-за угрозы терактов
Генеральное консульство Великобритании в Стамбуле заявило, что прекратило принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города.
Консульство ФРГ в Стамбуле также прекратило работу в среду, 1 февраля, из-за угроз безопасности.
Помимо этого, прием посетителей прекратили генконсульства Швеции и Нидерландов.
30 января посольство США предупредило американцев об опасности терактов в центре Стамбула.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!