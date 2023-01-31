Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с выходцами из сел Забух и Сус Лачинского района.

Людям рассказали, что указом президента от 20 сентября 2022 года начато восстановление вышеуказанных сел. Населенные пункты планируется обустроить по самым высоким стандартам. Также в Забухе и Сусе создадут возможности для трудоустройства.

Позже были даны ответы на вопросы вынужденных переселенцев. Люди выразили удовлетворение положением дел, добавив, что с нетерпением ждут возвращения в данные села.

Отметим, что ранее в Госкомитете провели опрос среди выходцев из Забуха и Суса. Абсолютное большинство из них пожелало вернуться в родные края.