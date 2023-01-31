Миллиардер Адани лишился титула самого богатого человека Азии

В среду, 1 февраля, Гаутам Адани опустился в обновляемом в режиме реального времени рейтинге миллиардеров Forbes на 15-е место, его собственный капитал эксперты журнала оценивают теперь в $75,1 млрд. Это меньше, чем у его соперника Мукеша Амбани, председателя одного из крупнейших индийских холдингов Reliance Industries, состояние которого оценивается в $83,7 млрд.

Индийский бизнесмен Гаутам Адани лишился титула самого богатого человека Азии по версии Forbes после того, как распродажи акций крупнейших компаний конгломерата Adani Group резко сократили его состояние.

Эксперты Bloomberg в последний день января исключили Адани из первой десятки миллиардеров мира. По новым данным агентства, состояние Адани теперь оценивается в $72 млрд, а Амбани - в $81 млрд. По подсчетам Bloomberg, за январь Адани потерял $36 млрд, больше, чем любой другой миллиардер.

Акции компаний, входящих в конгломерат Adani Group, значительно подешевели после пяти дней распродаж, спровоцированных публикацией отчета американской компании Hindenburg Research. По подсчетам Reuters, капитализация компаний холдинга снизилась в общей сложности на $84 млрд. До публикации отчета Hindenburg Research Гаутам Адани занимал 3-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.

Американская компания Hindenburg Research 24 января опубликовала отчет, в котором обвинила Adani Group в финансовых нарушениях и манипулировании фондовым рынком. По заявлениям аналитиков компании, доклад стал результатом двухлетнего расследования. Adani Group отвергла обвинения Hindenburg Research, заявив, что выводы о манипуляциях с акциями «не имеют под собой никаких оснований» и сделаны из-за незнания индийского законодательства. В холдинге отметили, что предоставляют всю необходимую нормативную информацию регулирующим органам. Adani Group также опубликовала 413-страничное опровержение доклада американской компании.