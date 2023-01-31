Миллиардер Адани лишился титула самого богатого человека Азии
Индийский бизнесмен Гаутам Адани лишился титула самого богатого человека Азии по версии Forbes после того, как распродажи акций крупнейших компаний конгломерата Adani Group резко сократили его состояние.
В среду, 1 февраля, Гаутам Адани опустился в обновляемом в режиме реального времени рейтинге миллиардеров Forbes на 15-е место, его собственный капитал эксперты журнала оценивают теперь в $75,1 млрд. Это меньше, чем у его соперника Мукеша Амбани, председателя одного из крупнейших индийских холдингов Reliance Industries, состояние которого оценивается в $83,7 млрд.
Эксперты Bloomberg в последний день января исключили Адани из первой десятки миллиардеров мира. По новым данным агентства, состояние Адани теперь оценивается в $72 млрд, а Амбани - в $81 млрд. По подсчетам Bloomberg, за январь Адани потерял $36 млрд, больше, чем любой другой миллиардер.
Акции компаний, входящих в конгломерат Adani Group, значительно подешевели после пяти дней распродаж, спровоцированных публикацией отчета американской компании Hindenburg Research. По подсчетам Reuters, капитализация компаний холдинга снизилась в общей сложности на $84 млрд. До публикации отчета Hindenburg Research Гаутам Адани занимал 3-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes.
Американская компания Hindenburg Research 24 января опубликовала отчет, в котором обвинила Adani Group в финансовых нарушениях и манипулировании фондовым рынком. По заявлениям аналитиков компании, доклад стал результатом двухлетнего расследования. Adani Group отвергла обвинения Hindenburg Research, заявив, что выводы о манипуляциях с акциями «не имеют под собой никаких оснований» и сделаны из-за незнания индийского законодательства. В холдинге отметили, что предоставляют всю необходимую нормативную информацию регулирующим органам. Adani Group также опубликовала 413-страничное опровержение доклада американской компании.