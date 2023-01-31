Азербайджанских предпринимателей не будут проверять еще год

Срок прекращения проверок в сфере предпринимательства продлевается еще на один год, это нашло отражение в предложенной поправке «о приостановлении проверок в сфере предпринимательства», которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Законопроект предусматривает продление этого срока еще на один год (до 1 января 2024 года).

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.