Эрдоган: Турецкая оппозиция хочет угодить Западу

«Они направляют приветствие Западу, который обеспокоен усилением нашей страны, обещаниями дотронуться до проекта строительства АЭС «Аккую», проектов в оборонной промышленности, государственно-частного партнерства», - сказал Эрдоган в парламенте на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в том, что она действует в угоду Западу.

По словам турецкого лидера, «оппозиция, рассчитывая, что Запад назовет их молодцами, приветствует в своих мечтах всех, но только не свой народ».

Оппозиционный альянс 6 партий 30 января огласил программу действий на случай победы на планируемых 14 мая президентских и парламентских выборах. Один из ее пунктов касается проекта строительства первой в Турции АЭС «Аккую», который реализуется с участием России. Как сообщил журналистам на презентации программы представитель входящей в альянс Партии будущего Феридун Бильгин, оппозиция обещает пересмотреть «нынешнее состояние и детали соглашения, касающиеся проекта АЭС «Аккую», права или обязательства, выходящие за его рамки».