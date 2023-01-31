Американка выгуливала теленка на Красной площади

В беседе с российскими СМИ она рассказала, что купила теленка на «Авито», чтобы спасти его от забоя.

«Я выкупила теленка для того, чтобы его не съели. Решила отвести его в такое прекрасное место и показать ему страну», - сказала она.

Как отмечают СМИ, Дэй уже давно занимается подобным активизмом. В 2019 году она выгуливала свинью в Лондоне, в 2021-м гуляла в Днепре с теленком и поросенком, а в 2022-м ходила с бараном по Варшаве.

На задержанную составили два административных протокола. По каждому обвинению ей грозит штраф, обязательные работы или до 15 суток административного ареста.