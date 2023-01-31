По нефтепроводу «Дружба» ударили «Точкой-У»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области России, пишут российские СМИ.
По предварительным данным, ракета упала около нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», никто не пострадал.
Прибывшие на место саперы обнаружили, что упавшая ракета оставила 20-метровую воронку. Нефтепровод оказался незначительно поврежден, там временно нет электричества. Из-за атаки персонал предприятия эвакуировали.
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