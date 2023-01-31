Арабские СМИ: Иран может ударить по Азербайджану...

Главный редактор арабской независимой газеты «Рай аль-Юм», известный писатель, телеведущий и бывший редактор «Аль-Кудс аль-Араби» Абдель Бари Атван спрогнозировал три возможных ответа Ирана Израилю за атаку на военные объекты в Исфахане.

По словам Атвана, прямой ответ Ирана на цели военной инфраструктуры в глубине Израиля высокоточными ракетами большой дальности. Это может привести к тотальной войне.

Отправка дронов-камикадзе для нанесения ударов по целям в странах, из которых эти дроны якобы были запущены. Автор указывает главным образом на Иракский Курдистан или Азербайджан, в котором якобы есть израильские военные базы.

Третий ответ - возложение задачи реагирования на лояльные ИРИ вооруженные группировки в Ираке, Ливане и Йемене, а возможно, и в секторе Газа и на Западном берегу, по отдельности или вместе.