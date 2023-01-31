В Украине назвали сроки решающих боев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал сроки решающих боев с Россией.

В интервью телеканалу Sky News он заявил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для дальнейшего хода боевых действий.

«Мы прошли через большой сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев», - заявил Данилов.