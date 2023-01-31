Открылась граница между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване
Открылась граница между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване.
Согласно сообщению местных СМИ, с 1 февраля разрешен проезд частных автомобилей через таможенный погранично-пропускной пункт «Садарак», расположенный в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.
Лица, желающие пересечь границу на личных автомобилях, должны быть зарегистрированы в Нахчыванской АР. При этом сохраняется запрет на движение автобусов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!