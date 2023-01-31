В России открыли памятник Сталину фото; видео
В Волгограде открыли памятник Иосифу Сталину, сообщают российские СМИ.
У музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня появились бронзовые бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.
Автор скульптур - Сергей Щербаков.
Завтра в городе ждут Владимира Путина. Планируется, что он возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, встретится с общественниками и выступит на торжественном концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.