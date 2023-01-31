Джейхун Наджафов, собкор 15:56

США и Великобритания планируют 11 мая отменить все чрезвычайные меры в области здравоохранения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Джо Байден объявил, что правительство больше не будет закупать новые дозы вакцин для населения, а пациенты или страховые компании должны будут сами платить за вакцинацию, анализы и лечение, связанное с болезнью. Во время встречи с конгрессменами он сказал, что COVID-19 стал нормальным явлением в Соединенных Штатах, и потому все чрезвычайные меры, действовавшие на протяжении трех лет, будут отменены. Система здравоохранения в отношении ковида будет действовать так же, как и в отношении гриппа. Разработка вакцин и методов лечения больше не будет находиться под руководством федерального правительства США.

В повседневной жизни американцы вернулись к работе или учебе без каких-либо ограничений в своей деятельности. Американские СМИ пишут, что пришло время признать: пандемия закончилась. Аналогичное решение о майской отмене всех антиковидных мер приняли в Великобритании; обсуждения идут в Италии и Франции. Решение об отмене ограничений связано с тем, что европейские страны достигли высокого уровня популяционного иммунитета. Так когда же ВОЗ отменит глобальный режим пандемии? Отвечая на вопросы haqqin.az, молекулярный биолог и известный научный журналист Ирина Якутенко отметила, что, за исключением Китая, во всем мире пандемия практически пошла на спад. Отмена всех ограничений, связанных с COVID-19, зависит от ведомств здравоохранения стран мира. Фактически пандемия закончилась, и те карантинные меры, которые еще остаются, носят остаточный характер. Видимо, их еще не отменили из-за каких-то бюрократических проволочек. К примеру, в Германии везде, кроме поездов, не нужно было носить маски; подобная постановка вопроса звучала абсурдно, и власти наконец-то отменили обязательное ношение масок в поездах.

Ситуацию с ковидом несколько ухудшил штамм «омикрон», но всем уже очевидно, что пандемия входит в стадию обычной эпидемии. Коронавирус останется на планете и будет требовать постоянных мер защиты, но без каких-либо радикальных решений наподобие карантинов, локдаунов, бесконечного тестирования и т.д. Якутенко сказала, что пандемия ковида выявила недостатки ВОЗ, которая неадекватно реагирует на угрозы. Когда уже стало ясно, что распространение коронавируса – это проблема глобального масштаба с катастрофическими последствиями, ВОЗ еще полтора месяца тянула с объявлением пандемии. Из-за этого и смертность в мире оказалась такой высокой, ведь режим пандемии был необходим странам для ввода экстренных мер в системе здравоохранения, равно как и для того, чтобы объявить локдаун. Теперь же ВОЗ тянет с отменой экстренного режима, считает биолог. По словам Якутенко, вся история с пандемией продемонстрировала необходимость безотлагательного реформирования ВОЗ. Поэтому, когда страны принимают решение отменить все антиковидные ограничения, им следует ориентироваться не на ВОЗ, а на общую ситуацию в мире.