Израиль рассматривает возможность военной помощи Украине

Правительство премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху не исключает возможности военной помощи Украине. Об этом заявил сам Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, в Иерусалиме готовы рассмотреть даже поставку новейшей системы ПВО "Железный купол" для защиты украинского неба, хотя раньше израильская сторона настаивала, что эта система не предназначена для использования на таких обширных территориях, как Украина.

Никаких конкретных обещаний Нетаньяху при этом не дал. Кроме того, заявил израильский премьер, его страна своими действиями в Иране, поставляющем оружие России, тоже опосредованно помогает Украине в войне.