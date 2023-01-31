Авиационные власти России о начале полетов из Махачкалы в Баку фото
Авиационные власти России готовы поддержать начало полетов из Махачкалы в Баку на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран.
Об этом на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы республики.
В ходе встречи сторонами был обсужден вопрос развития международного сообщения из аэропорта Махачкалы. По словам Меликова, прорабатывается возможность открытия новых авиамаршрутов, и один из первых пунктов в планах – возобновление авиасообщения между Махачкалой и Баку.
Нерадько отметил, что в текущих условиях расширение географии международных полетов имеет важное значение.
Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие авиаперевозок из Республики Дагестан.
Ранее генеральный директор Международного аэропорта Махачкала Саид Рамазанов заявлял, что аэропорт в 2023 году планирует запустить авиасообщение с Азербайджаном.