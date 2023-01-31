16:09

Авиационные власти России готовы поддержать начало полетов из Махачкалы в Баку на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран. Об этом на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы республики.

В ходе встречи сторонами был обсужден вопрос развития международного сообщения из аэропорта Махачкалы. По словам Меликова, прорабатывается возможность открытия новых авиамаршрутов, и один из первых пунктов в планах – возобновление авиасообщения между Махачкалой и Баку.

Нерадько отметил, что в текущих условиях расширение географии международных полетов имеет важное значение. Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие авиаперевозок из Республики Дагестан.