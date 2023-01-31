Путин уволил высокопоставленного чиновника

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ датирован 1 февраля.

Аверьянов будет работать помощником председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Также он войдет в состав парламентской координационной группы по вопросам «СВО» в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака.

Юрий Аверьянов — генерал-лейтенант запаса, действительный государственный советник первого класса. Пост замсекретаря Совбеза он занимал с 2013 года. С 2006 по 2012 годы являлся помощником секретарей Совбеза — Игоря Иванова, Валентина Соболева, а затем и Николая Патрушева.