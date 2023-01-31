Баскетбольная лига Азербайджана: Хырдалан против «Сабаха» в матче за лидерство

Отдел спорта

Сегодня стартует 16-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В 19:15 в Спортивном центре «Серхедчи» встретятся AAAF (Хырдалан) и «Сабах». Обе команды имеют по 25 очков. Победитель выйдет в лидеры чемпионата.

Матч будет показан в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Остальные матчи 16-го тура будут сыграны 2, 4 и 5 февраля.

Турнирное положение:

1. НТД – 26 очков (15 матчей)

2. «Серхедчи» - 25 (15)

3. AAAF – 25 (15)

4. «Сабах» - 25 (15)

5. «Гянджа» - 22 (14)

6. «Нефтчи» – 21 (15)

7. «Зирвя» - 17 (15)

8. «Олимпик» - 16 (14).