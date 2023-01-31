Президенты Болгарии и Сербии приветствуют азербайджанский газ

Президент Сербии Александар Вучич и его болгарский коллега Румен Радев в населенном пункте Костинброд близ Софии дали старт строительству соединительного газопровода, предназначенного для поставок из Азербайджана, Греции и других источников, альтернативных России.

Данный газопровод объединит газотранспортные системы Сербии и Болгарии и позволит Сербии получать азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

На церемонии присутствовали также президент Болгарии Румен Радев, глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре и члены правительств двух стран.

«Мы радовались, что первый раз от Европы получили больше денег: грант в размере 49 млн евро. Еще 25 млн евро финансирует Европейский инвестиционный банк. И тут говорят: болгарам - 218 млн! Мы столько, Румен, не можем и мечтать получить на энергетическую инфраструктуру. Может быть, однажды найдется и для нас, сербов», - заявил Вучич собравшимся.

Он отметил, что «это важный день для Сербии, для Болгарии и всего региона».

«Мы продолжаем связывать две страны, два народа и наши экономики. Новая газотранспортная перемычка усилит безопасность граждан и даст шанс для новых инвестиций», - подчеркнул глава государства.