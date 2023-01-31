Президенты Болгарии и Сербии приветствуют азербайджанский газ
Президент Сербии Александар Вучич и его болгарский коллега Румен Радев в населенном пункте Костинброд близ Софии дали старт строительству соединительного газопровода, предназначенного для поставок из Азербайджана, Греции и других источников, альтернативных России.
Данный газопровод объединит газотранспортные системы Сербии и Болгарии и позволит Сербии получать азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому газопроводу (TAP).
На церемонии присутствовали также президент Болгарии Румен Радев, глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре и члены правительств двух стран.
«Мы радовались, что первый раз от Европы получили больше денег: грант в размере 49 млн евро. Еще 25 млн евро финансирует Европейский инвестиционный банк. И тут говорят: болгарам - 218 млн! Мы столько, Румен, не можем и мечтать получить на энергетическую инфраструктуру. Может быть, однажды найдется и для нас, сербов», - заявил Вучич собравшимся.
Он отметил, что «это важный день для Сербии, для Болгарии и всего региона».
«Мы продолжаем связывать две страны, два народа и наши экономики. Новая газотранспортная перемычка усилит безопасность граждан и даст шанс для новых инвестиций», - подчеркнул глава государства.
Президент Сербии также выразил надежду, что до конца года «голубое топливо» будет поставляться не только Сербии и Болгарии, но и другим странам региона.
Общая длина межсистемной газотранспортной перемычки «Болгария-Сербия» составит 170 км, из них 109 км на территории Сербии. По ней будет возможно прокачивать до 1,8 млрд кубометров газа в год в обоих направлениях.
Перемычка будет функционировать в комплексе с СПГ-терминалом в Александруполисе (Греция), получит выход на Южный газовый коридор и обеспечит альтернативное газоснабжение из Азербайджана.
Стоимость проекта, по оценкам Европейского инвестиционного банка, составит 85,5 млн евро.
Открытие газопровода ожидается в октябре.