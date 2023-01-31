Суд оправдал Гюльтекин Гаджибейли
Завершился судебный процесс в отношении бывшего депутата, члена Национального совета Гюльтекин Гаджибейли.
На заседании в Насиминском районном суде был оглашен приговор, согласно которому уголовное дело, возбужденное в отношении Гаджибейли, прекращено на оправдательных основаниях.
Напомним, пользователь Facebook Лейла Ариф обвинила Гюльтекин Гаджибейли в клевете и подала на нее жалобу. В отношении Гаджибейли было возбуждено уголовное дело по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).