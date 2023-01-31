Пригожин предлагает запретить чиновникам и депутатам отдыхать за границей фото
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к председателю комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения «СВО» в Украине выезжать на отдых за пределы России.
Об этом говорится в Telegram-канале Пригожина.
В своем письме он отметил, что «в настоящее время в Украине проходят тяжелейшие бои», тогда как «многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу на курорты, как будто ничего не происходит, часть из них открыто находится на территории недружественных стран, а если сказать точнее - стран, которые откровенно - финансами, оружием, наемниками поддерживают нацистов и военных преступников в Украине, развязавших военные действия против русского народа».
По мнению Пригожина, «это наносит ущерб репутации государственной власти РФ, a также несет всевозможные риски безопасности, особенно учитывая возможности работы западных спецслужб за границей».
Кроме того, отметил он, чиновники и депутаты продолжают разъезжать по заграницам и стремиться «к показной роскоши и безудержному потреблению». По словам Пригожина, на отдых ездят и их родственники, «что еще больше раздражает людей, особенно тех, которые уходят добровольцами на фронт сражаться за Родину и всех тех, кто им всячески помогает, часто отдавая последнее».
«Такое положение недопустимо и вызывает серьезный раскол в обществе», - подчеркнул Пригожин.
Основатель ЧВК предлагает «законодательно закрепить ответственность» чиновников и депутатов «за аморальное поведение, в том числе близких родственников, выраженное в показных тратах и злоупотреблении предметами роскоши».