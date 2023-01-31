Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к председателю комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения «СВО» в Украине выезжать на отдых за пределы России.

Об этом говорится в Telegram-канале Пригожина.

В своем письме он отметил, что «в настоящее время в Украине проходят тяжелейшие бои», тогда как «многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу на курорты, как будто ничего не происходит, часть из них открыто находится на территории недружественных стран, а если сказать точнее - стран, которые откровенно - финансами, оружием, наемниками поддерживают нацистов и военных преступников в Украине, развязавших военные действия против русского народа».