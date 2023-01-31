Эксперт Минздрава развеял миф: прививать детей-диабетиков можно

Вакцинация не противопоказана детям, больным сахарным диабетом. Об этом в прямом эфире на странице Министерства здравоохранения в Instagram сообщил специалист-эксперт Минздрава Азад Акперзаде.

Эксперт отметил, что детям, страдающим сахарным диабетом, не стоит запрещать употреблять определенные продукты. Они могут питаться так же, как и их сверстники, и даже есть сладости. А вот от употребления сладких газированных напитков им стоит воздержаться.

Акперзаде добавил, что в последнее время среди детей распространяется диабет второго типа. Его симптомы обычно проявляются поздно. Больные дети, как правило, имеют лишний вес, со временем также появляются такие симптомы, как раздражительность, слабость, сухость во рту. Такой диабет может проявиться после 10 лет, тогда как симптомы диабета первого типа наблюдаются у детей в возрасте 5-7 лет.