Премьер-лига: «Сабах» обыграл «Габалу»

Сегодня завершается 20-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. В Габале местная одноименная команда принимала «Сабах» и проиграла со счетом 0:3.

На 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве – был удален Руан Ренато. «Сабаху» удалось добыть победу во втором тайме благодаря голам Давита Волкова на 60-й минуте, Джона Ирасабаля на 70-й и Джой-Ленс Микелса на 90-й.

Сегодня также состоится матч «Нефтчи» - «Зиря» (время начала – 17:30).

Напомним результаты трех первых матчей 20-го тура: «Сумгаит» - «Туран-Товуз» - 2:1, «Карабах» - «Шамахы» - 3:1, «Сабаил» - «Кяпяз» - 1:0.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 56 очков (20 матчей)

2. «Сабах» - 49 (20)

3. «Нефтчи» - 38 (19)

4. «Зиря» - 31 (19)

5. «Габала» - 26 (20)

6. «Туран-Товуз» - 17 (20)

7. «Шамахы» - 16 (20)

8. «Сумгаит» - 15 (20)

9. «Кяпяз» - 13 (20)

10. «Сабаил» - 13 (20).