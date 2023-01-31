Оба пилота разбившегося в Греции истребителя F-4 погибли
Оба пилота истребителя F-4 ВВС Греции, который упал в понедельник в море около авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес, погибли.
Об этом сообщил Главный штаб ВВС Греции.
«1 февраля 2023 года завершена поисково-спасательная операция по обнаружению пилота самолета F-4E Phantom II 31-летнего капитана авиации Эфстатиоса Цитлакидиса, которая проводилась после авиакатастрофы 30 января в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравида. Сбор и анализ находок подтвердили его смерть», - говорится в сообщении.
Ранее штаб сообщил о гибели другого летчика - 29-летнего лейтенанта Мариоса-Михаила Туруцикаса.
В понедельник сразу же после падения самолета была начата масштабная операция с воздуха и на море по обнаружению пилотов. В частности, в район катастрофы устремились два вертолета АВ-205 греческих ВВС, вертолет С-70 ВМФ, а также корабли береговой охраны. Спасатели задействовали подводного робота, который может опускаться на 100 м, но глубина моря в районе инцидента, по данным телеканала ЭРТ-1, достигает 1 000 м.
По сведениям СМИ, экипаж перед крушением отрабатывал сложный полет на высоте около 100 м над поверхностью моря. По неизвестной пока причине истребитель врезался в воду со скоростью 800 км/ч, на месте катастрофы обнаружили обломки и пятно горючего.