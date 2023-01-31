Оба пилота разбившегося в Греции истребителя F-4 погибли

Оба пилота истребителя F-4 ВВС Греции, который упал в понедельник в море около авиабазы Андравида на северо-западе полуострова Пелопоннес, погибли.

Об этом сообщил Главный штаб ВВС Греции.

«1 февраля 2023 года завершена поисково-спасательная операция по обнаружению пилота самолета F-4E Phantom II 31-летнего капитана авиации Эфстатиоса Цитлакидиса, которая проводилась после авиакатастрофы 30 января в 25 морских милях к югу от аэропорта Андравида. Сбор и анализ находок подтвердили его смерть», - говорится в сообщении.

Ранее штаб сообщил о гибели другого летчика - 29-летнего лейтенанта Мариоса-Михаила Туруцикаса.