На фотографиях Навальный умирает

Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев сообщил в твиттере, что в колонии его подзащитному давали антибиотики, противопоказанные в его состоянии. Из-за этого здоровье политика снова ухудшилось.

«В результате Навальный получил какое-то осложнение, у него резкие боли в желудке, он потерял 7 кг веса. Сегодня он должен был выйти из ШИЗО, и мы все надеялись, что ему дадут хотя бы пару недель прийти в себя в отряде. Ну, насколько можно «отдохнуть» в отряде строгих условий», - написал Кобзев.

Адвокат добавил, что вчера, 31 января, Навальному объявили о переводе в помещение камерного типа (ПКТ). Там он пробудет максимально возможный срок - полгода. «Эти действия нельзя расценивать иначе, как открытую стратегию уничтожать здоровье Навального всеми силами и средствами», - добавил защитник.

9 января стало известно, что Навальный заболел в ШИЗО. В штрафной изолятор оппозиционера-политика отправляли уже 11 раз - в последний раз сотрудники колонии сослались на то, что Навальный «неправильно представился».