Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана провело спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, которая поставляла наркотики из Исламской Республики Иран в Азербайджан и продавала их.

Как сообщили в МВД Азербайджана, задержаны члены организованной преступной группировки под условными именами "Пюнхан", "Баба", "Пейман", "Араз" и другими, которые контрабандой из Исламской Республики Иран переправляли в Азербайджан наркотические средства в больших количествах, вовлекая молодежь в сеть наркокурьеров.