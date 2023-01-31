Спецоперация МВД в Азербайджане видео
Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана провело спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, которая поставляла наркотики из Исламской Республики Иран в Азербайджан и продавала их.
Как сообщили в МВД Азербайджана, задержаны члены организованной преступной группировки под условными именами "Пюнхан", "Баба", "Пейман", "Араз" и другими, которые контрабандой из Исламской Республики Иран переправляли в Азербайджан наркотические средства в больших количествах, вовлекая молодежь в сеть наркокурьеров.
Во время серии операций, проведенных Главным управлением по борьбе с наркотиками в Баку и регионах за последние 20 дней, задержаны 36 человек, занимавшихся незаконной деятельностью, из незаконного оборота изъято 114 килограммов наркотических средств, психотропных веществ, 3 000 таблеток экстази и метадона, электронные весы.
Наряду с указанными лицами задержаны и переданы следствию еще 30 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Среди них основными поставщиками наркотиков в Азербайджане были Панах Гулиев, Джейхун Абдуллаев, Анар Аскерли, Кямран Назарли, Хаял Халилов, братья Кянан и Кямран Аслановы.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других членов наркосети внутри страны и за ее пределами.