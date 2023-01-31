Байден приедет в Центральную Европу

«Президент Джо Байден, вероятнее всего, посетит нашу часть Европы в феврале», - сказал Дуда.

По его словам, в Польше ждут визита Байдена, потому что он сам заявил о таких планах.

Об этом заявил в Риге президент Польши Анджей Дуда.

Как пояснил президент Польши, он имеет в виду Центральную Европу.

«Наша часть Европы в этом контексте - это территория от Румынии до Эстонии», - отметил он, подчеркнув, что на данный момент сложно сказать, где конкретно будет Байден.

«Мы пока не располагаем этой информацией. Возможно, эти данные будут в ближайшие дни», - сказал Дуда.

Байден заявил в понедельник, что намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда именно может состояться такой визит.

25 января телекомпания NBC сообщила, что Байден рассматривает возможность посетить в феврале ряд европейских стран. По данным источников NBC, поездка может быть приурочена к годовщине начала войны в Украине. Телекомпания при этом не уточняла, возможен ли в рамках этого турне визит президента США в Киев.