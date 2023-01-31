Открылся еще один учебный центр дзюдо. Теперь и в Сабирабаде
1 февраля в городе Сабирабад состоялось открытие учебного центра дзюдо.
В мероприятии приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Сабирабадского района Джейран Халилова, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Эльнур Мамедли, генеральный секретарь ACF Рашад Расуллу, советник президента ACF Натик Багиров, начальник районного отдела молодежи и спорта Надир Гулиев, представители общественности Сабирабада и другие официальные лица. Они ознакомились с условиями, созданными в центре.
Было отмечено, что новый центр сыграет важную роль в развитии дзюдо в Сабирабаде. Общая площадь капитально отремонтированного учебного центра составляет 322 кв.м. В учебном центре есть додзе (зал для занятий дзюдо) и зона физической подготовки. Их площадь составляет 160 кв.м и 46 кв.м соответственно.
Тренировочный зал по дзюдо оборудован татами от Taishan, официального поставщика Международной федерации дзюдо. Физкультурно-оздоровительная зона также оснащена всем необходимым оборудованием.
В тренировочном центре созданы все необходимые условия для спортсменов. В центре есть тренажерный зал, раздевалки для спортсменов, душевые и санузлы. Также учебный центр оборудован современной системой отопления. Здесь смогут заниматься дзюдо до 200 детей, подростков и молодежи.
В день мероприятия для дзюдоистов из Сабирабада мастер-класс провел призер чемпионата мира Натик Багиров.
Вице-президент ACF Эльнур Мамедли сказал, что открытый в Сабирабаде учебный центр важен с точки зрения популяризации дзюдо в этом районе, содействия физическому и нравственному воспитанию подростков и молодежи, выявления талантливых спортсменов, способных стать членами сборных в будущем. По словам вице-президента, АСF и в дальнейшем будет уделять особое внимание строительству и восстановлению новых залов по дзюдо в регионах.
Следует отметить, что улучшение инфраструктуры для занятий дзюдо в регионах является одним из основных направлений деятельности ACF. Помимо сданных в эксплуатацию залов для дзюдо в Гяндже, Агстафе и Сабирабаде, ремонтно-строительные работы ведутся также в Сумгаите, Загатале и Газахе. Кроме того, в течение прошлого года ACF раздала около 3000 татами в более чем 40 залов дзюдо. В течение 2023 года Федерация продолжит работу по совершенствованию материально-технической базы в других городах и регионах.