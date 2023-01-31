Открылся еще один учебный центр дзюдо. Теперь и в Сабирабаде

В мероприятии приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Сабирабадского района Джейран Халилова, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Эльнур Мамедли, генеральный секретарь ACF Рашад Расуллу, советник президента ACF Натик Багиров, начальник районного отдела молодежи и спорта Надир Гулиев, представители общественности Сабирабада и другие официальные лица. Они ознакомились с условиями, созданными в центре.

Было отмечено, что новый центр сыграет важную роль в развитии дзюдо в Сабирабаде. Общая площадь капитально отремонтированного учебного центра составляет 322 кв.м. В учебном центре есть додзе (зал для занятий дзюдо) и зона физической подготовки. Их площадь составляет 160 кв.м и 46 кв.м соответственно.

Тренировочный зал по дзюдо оборудован татами от Taishan, официального поставщика Международной федерации дзюдо. Физкультурно-оздоровительная зона также оснащена всем необходимым оборудованием.

В тренировочном центре созданы все необходимые условия для спортсменов. В центре есть тренажерный зал, раздевалки для спортсменов, душевые и санузлы. Также учебный центр оборудован современной системой отопления. Здесь смогут заниматься дзюдо до 200 детей, подростков и молодежи.