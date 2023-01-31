Украина получила более 144 млн евро на поддержку энергетики

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Украина получила от западных партнеров более 144 млн евро на поддержку своей энергетики.

«По состоянию на 1 февраля 2023 года в Фонд поддержки энергетики Украины поступило 144,36 млн евро. Донорами выступили Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Дания, Европейская комиссия, немецкий государственный банк KfW, Региональная ассоциация органов регулирования энергетики (ERRA), Фонд регионального сотрудничества в области энергетики и инфраструктуры (REKK). Из этих средств распределено 108 млн евро, которые направлены на закупку энергетического оборудования, топлива, услуг для удовлетворения критических потребностей украинских энергетических компаний», - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Согласно оценке украинских властей, в стране уничтожено 50% энергетической инфраструктуры. 9 декабря 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в разной степени повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и 40% объектов высоковольтной сети.