Москва ответила Западу на угрозу конфискации российских активов
Россия ответит на попытки Запада изъять российские активы и имущество для передачи их Украине.
Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Попытки посягательства на российские имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа», - сказала она.
Дипломат подчеркнула, что законного способа присвоить активы РФ не существует.
«Я понимаю, безусловно, в том мире, который сейчас навязывает коллективный Запад, возможно все, но если мы говорим о том праве и законности, которые действовали на протяжении десятилетий, то нет законного способа отнимать у других что-либо и присваивать себе», - отметила Захарова.