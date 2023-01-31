Квадрокоптер имеет ограниченное время полета, которое, по данным Forbes, составляет семь минут. Это означает, что агенты «Моссада» начали атаки изнутри Ирана.

Квадрокоптер, использованный в последней атаке, предположительно является моделью нового типа. В ноябре израильская оборонная компания Elbit Systems представила микродрон под названием Lanius – беспилотный боеприпас, который она описывает как «высокоманевренный и универсальный». Lanius был разработан для операций ближнего радиуса действия в «городской среде», может «нести летальную или нелетальную полезную нагрузку» и способен выполнять различные задачи для спецподразделений, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Удар Израиля по иранским военным объектам с применением беспилотных систем является частью новой тактики «стратегического сдерживания». Дело в том, что ядерные переговоры между Ираном и странами Запада не дали результатов, после чего Тегеран усилил свои военные отношения с Россией, ввязался в войну в Украине и передал российской армии ударные беспилотники.

За последний год в Иране произошел ряд инцидентов, включая саботаж и кибератаки, убийства членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ученых и инженеров. В некоторых из них Тегеран обвинил Израиль.

Хамидреза Азизи, приглашенный научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности, отмечает: «До прошлого года израильская стратегия сдерживания имела два основных аспекта: первый – предотвращение поставок иранского оружия и оборудования в Сирию и Ливан путем нацеливания на наземные и воздушные конвои, второй – попытка сорвать ядерную программу Ирана путем нацеливания на иранских ученых-ядерщиков и соответствующие объекты».

По его словам, тот факт, что Израиль за последние несколько месяцев атаковал военные, а не ядерные объекты в Иране, указывает на «появление третьего элемента» в политике еврейского государства в отношении Тегерана.

«Эти атаки, очевидно, направлены на саботаж производства современных ракет и беспилотников в Исламской Республике», — сказал Азизи.

Александр Гринберг, эксперт по Ирану в Иерусалимском институте стратегии безопасности, считает, что недавние мелкомасштабные атаки Израиля на Тегеран имеют «ограниченное влияние на военный потенциал Ирана, поскольку страна хорошо подготовлена и обладает определенным уровнем технической и стратегической устойчивости». Но «время нанесения ударов имеет большое значение, поскольку надежды на ядерную сделку умирают, а напряженность между Европой и Ираном растет».

По словам Гринберга, тот факт, что США и Израиль проводят крупнейшие на данный момент военные учения, указывает на возможную активацию «плана Б».