В Азербайджане предлагают пересмотреть систему безопасности посольств
Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев, выступая на пленарном заседании весенней сессии парламента, поднял вопрос о пересмотре системы безопасности посольств Азербайджана за рубежом.
Парламентарий напомнил, что за последнее время азербайджанские диппредставительства подверглись нападениям в Бейруте, Лондоне, Париже. Теперь список пополнил Тегеран.
«Мы знаем, что Армения и Иран ведут против нас враждебные действия. Поэтому система безопасности наших посольств должна быть пересмотрена. Необходимо пригласить в парламент руководителей соответствующих госорганов и серьезно обсудить данные вопросы. Должен быть затронут вопрос обеспечения сотрудников службы охраны посольств оружием. Посещая посольства в Баку, мы видим, что охрана носит защитные жилеты и имеет при себе оружие. В посольстве в Тегеране находились женщины и дети. Произошла бы бойня, если бы не личное мужество и героизм Васифа Тагиева. Считаю, что надо провести работу с сотрудниками службы безопасности посольств Азербайджана».