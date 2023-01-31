Джейхун Байрамов поговорил с главой МИД Уганды
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго Абубакаром, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе телефонного разговора обсуждены перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Угандой и вопросы сотрудничества в рамках Движения неприсоединения.
Стороны также обсудили вопросы подготовки к 19-му саммиту ДН, который запланирован на декабрь 2023 года в Кампале, Уганда.