В Турции запретили российские самолеты американского производства
В Турции предупредили о закрытии аэропортов для российских авиакомпаний, летающих на самолетах американского производства.
Крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş признает, что решение принято под давлением Бюро промышленности и безопасности Минторга США.
Из-за ограничений, запрещающих заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за рубежом, Havaş посоветовала российским авиакомпаниям летать в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства.