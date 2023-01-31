ФБР проводит обыск в доме Байдена
ФБР проводит обыск в доме президента США Джо Байдена в городе Рехобот-бич в штате Делавер, сообщает NBC.
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ФБР проводит обыск в доме президента США Джо Байдена в городе Рехобот-бич в штате Делавер, сообщает NBC.
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