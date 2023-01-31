«Азеригаз» запустил проект «Газовик месяца»

ПО «Азеригаз», всегда отличавшийся своими инновациями, дал старт еще одному проекту. С этой целью была проведена встреча между сотрудниками, удостоенными звания «Газовик месяца», и руководящими лицами ПО.

В общей сложности 10 сотрудников «Азеригаз», отличившихся в январе, получили благодарность от руководства за образцовую деятельность, в конце мероприятия с ними было сделано фото на память.

Отметим, что новые кандидаты на это звание будут отобраны в конце месяца.